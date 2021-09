Savona – Alcuni migranti sono stati scoperti all’interno di un semirimorchio nel porto di Savona in attesa di essere imbarcato per la Spagna.

La scoperta è avvenuta questa mattina quando la presenza del gruppo è stata segnalata alla Capitaneria di Porto, immediatamente intervenuta.

I migranti sono stati trovati nel semirimorchio in attesa di essere imbarcato sulla nave Eco Barcellona, in partenza alle ore 12.00 e diretta proprio a Barcellona.

L’autorità Marittima di Savona ha disposto l’aumento delle misure di sicurezza aggiuntive nel porto, nei terminal e a bordo della nave per verificare i carichi da imbarcare e per controllare spazi e locali della nave per scongiurare la presenza di altre persone non autorizzate a bordo.

I controlli sono ancora in corso e hanno costretto a slittare la partenza della nave.

La Eco Barcellona potrà salpare dal porto di Savona non appena saranno ultimate le verifiche da parte dell’Agenzia i Sicurezza del Porto.