Genova – Un giovane esemplare di lupo che si aggira nel greto del torrente Bisagno. L’avvistamento fatto da alcuni passanti che hanno fotografato l’animale e hanno postato le foto sui social è stato confermato.

Si tratterebbe di un giovane esemplare che si è allontanato dal branco di origine per “conquistare” un nuovo territorio.

L’avvistamento – certamente una novità davvero curiosa – è stato fatto in ValBisagno, in una zona dove, nei giorni scorsi, sono state segnalate nuove cucciolate di cinghiale e probabilmente il giovane esemplare di Lupo potrebbe aver avvertito la presenza dei cuccioli durante le sue “esplorazioni”.

La presenza del lupo nella zona dell’alta val Bisagno è stata confermata più volte da avvistamenti fugaci – il lupo non si avvicina agli esseri umani – ma mai era stato visto un lupo aggirarsi nel greto del torrente Bisagno.

Gli esperti invitano a non allarmarsi poiché non si registrano attacchi di Lupo agli esseri umani ormai da più di un secolo e la feroce caccia dell’uomo nei confronti dell’animale ha suscitato una forte diffidenza e timore.

Il giovane lupo si allontanerà dal Bisagno non appena avrà capito che la presenza dell’uomo è praticamente costante.