Genova – Si è sentito male mentre pescava tra gli scogli tra Voltri e Crevari ma è riuscito a dare l’allarme chiamando con il telefono cellulare il 118.

Un anziano pescatore ultra settantenne è stato salvato, ieri sera, intorno alle 22, sulla scogliera di Voltri.

L’uomo si è sentito male ed ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza ha raggiunto la zona della Madonnetta in breve tempo e i volontari, aiutati dai vigili del fuoco intervenuti, sono riusciti a recuperare l’anziano e a trasportarlo in ospedale.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.