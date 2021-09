Genova – Ha agitato in aria un bastone, minacciando i passeggeri presenti, per questo un 21enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Genova Brignole.

Era da poco passata la mezzanotte quando il 21enne, a bordo dell’ultimo treno regionale La Spezia – Genova Brignole, ha iniziato a urlare passando tra le carrozze del treno mentre si batteva i pugni sul petto.

Il ragazzo ha poi brandito un lungo bastone di legno agitandolo in aria e minacciando i passeggeri presenti.

In stazione sono interventi gli agenti della Polfer allertati dal capotreno che lo hanno convinto a lasciare il bastone, lo hanno calmato e portato in ufficio.

Durante i controlli sulla sua identità, gli agenti hanno scoperto diversi precedenti a carico del giovane per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e anche per vari danneggiamenti.

Lo scorso 31 agosto, inoltre, la Questura di Udine gli aveva notificato un ordine di lasciare il territorio entro sette giorni.

Per il 21enne scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Il bastone usato, del tipo da passeggio lungo circa 70 centimetri e con impugnatura in metallo, è stato sequestrato.