Savona – E’ ancora chiusa la galleria Ranco, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Albisola e Savona.

La galleria in questi giorni è interessata da lavori di ammodernamento inserite nell’ambito del piano di potenziamento delle infrastrutture dell’autostrada, avrebbe dovuto ritornare completamente percorribile nella giornata di ieri ma per un problema riscontrato su un nuovo concio, l’apertura è slittata.

Questa mattina, dopo le verifiche condotte dai tecnici esterni, è stata pianificata una riunione per discutere della riapertura che dovrebbe arrivare nell’arco della giornata odierna.

La non riapertura, consuetudine delle 14.00 del venerdì per garantire una migliore viabilità nel fine settimana, ieri ha causato disagi per tutta la giornata.

Già dalla prima mattina, da e verso il confine di stato, lunghe code e traffico intenso hanno caratterizzato il tratto.

Alle 23.00 tra Albisola e Savona erano dieci i chilometri di coda presenti.