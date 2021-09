Genova – “Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo per la A26 e trovi chiuso senza un cartello che segnali la chiusura. Vergognatevi. Ma in tanti dovete vergognarvi”.

Anche Roberto Mancini, C.T. della nazionale campione d’Europa e calciatore simbolo della Sampdoria è rimasto vittima delle chiusure della rete autostradale della Liguria.

Mancini, in viaggio per rientrare a casa dopo la vittoria contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, si è ritrovato ostaggio della rete autostradale.

Arrivando dalla A7 Genova – Milano e viaggiando verso la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, il Commissario Tecnico dell’Italia si è trovato davanti allo svincolo chiuso senza preavvisi e senza segnaletica.

“Dovete vergognarvi in tanti” ha poi tuonato sui social.