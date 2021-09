Genova – E’ stata ritrovata sana e salva la ragazzina di 16 anni scomparsa da casa lo scorso 31 agosto e di cui si erano perse le tracce.

Le forze dell’ordine l’hanno individuata per strada e dopo un controllo hanno verificato la sua identità ponendo fine alle preoccupazioni della famiglia.

La ragazza – secondo il Quotidiano Latino Americano – è stata riaccompagnata a casa e affidata ai genitori.

Nei giorni scorsi, sulle pagine social, era stata diffusa la richiesta di aiuto dei familiari della ragazzina, di origini ecuadoriane, disperati per la scomparsa della giovane senza un motivo apparente.

Nelle prossime ore la ragazza verrà ascoltata con ogni precauzione per accertare che il suo sia stato un allontanamento volontario e se in questi giorni sia stata ospitata da qualcuno.

Difficilmente, infatti, la ragazzina può essere rimasta per strada per più di una settimana.