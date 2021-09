Genova – Usava il suo bar per spacciare l’uomo di 36 anni arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Gli agenti, scoperta l’attività di spaccio all’interno del “Bar dei ragazzi” di via Fereggiano, hanno iniziato un servizio di osservazione notando un via vai sospetto all’interno dell’esercizio.

Hanno quindi trovato il titolare nel bar e di un altro uomo con precedenti per spaccio, iniziando quindi il controllo e identificando tutti i presenti.

L’uomo con precedenti per spaccio era stato visto poco prima parlare con due ragazze passando loro probabilmente dello stupefacente.

Il titolare del locale, invece, aveva in tasca una confezione in cellophane bianca termosaldata con 0,53 grammi di cocaina.

Nonostante le continue reticenze dell’uomo, il controllo del bar e dell’abitazione del 36enne effettuato con il cane antidroga Constantin, ha permesso di scoprire 1,9 kg di hashish e 624,78 grammi di cocaina divisi in svariate confezioni e nascosti in svariati punti dei locali, oltre a 60mila euro e due bilancini di precisione.

Denaro e droga sono stati trovati dietro al bancone e in un armadietto, ma anche in casa in una pochette da donna nascosta sotto al letto e in un armadio, sopra e sotto allo stesso, in camera.

Il fiuto del cane antidroga è stato determinante, in particolare per ritrovare 32mila euro nascosti in due scatole di whisky, a loro volta nascoste dentro un pannello nel controsoffito del locale.

Il titolare del locale è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la moglie e l’uomo con precedenti sono stati denunciati per detenzione finalizzata allo spaccio.

Il locale è stato posto sotto sequestro.