Un’area di instabilità in transito dalla Sardegna verso le regioni meridionali interessa marginalmente la nostra regione con addensamenti locali, ma scarsi fenomeni.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 9 settembre 2021

Poche nubi sparse sulla nostra regione al mattino, maggiormente concentrate sul settore centro-occidentale interno, senza fenomeni; altrove prevalenza di sole.

Nel pomeriggio bel tempo lato costa, addensamenti nelle aree interne con qualche sporadico piovasco tra Val Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, deboli variabili nel pomeriggio. Rinforzi da est al largo e su estremo imperiese.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo e su estremo imperiese.

Temperature: Stazionarie le minime, in lieve aumento le massime lungo le coste

Costa: min 18/22°C, max 28/31°C

Interno: min +7/14°C, max 25/29°C

Venerdì 10 settembre 2021

Un po’ di nubi sparse nelle aree interne nel pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, più soleggiato lato costa per l’intera giornata.

Venti deboli variabili con rinforzi da est al largo e sull’Imperiese.

Mare mosso sui bacini di ponente e al largo, poco mosso altrove.

Temperature: Stazionarie.

Sabato 11 settembre 2021

Un po’ di nubi sul settore centro-orientale al mattino e nelle aree interne nel pomeriggio, bel tempo altrove.

Venti deboli

Temperature stazionarie