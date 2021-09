Genova – Ancora problemi per i traghetti di Grandi Navi Veloci. La nave Excelsior partita ieri dal porto genovese è rientrata nella notte a causa di una infiltrazione d’acqua scoperta durante la navigazione verso Barcellona e poi Tangeri.

Dopo i guai e il ritardo nella partenza della Excellent, un nuovo problema per la compagnia di navigazione che fa registrare un’avaria a bordo che ha creato qualche comprensibile apprensione tra i 550 passeggeri imbarcati.

La notizia del guasto è stata data ai passeggeri e anche se non c’è stato nessun momento di pericolo per le persone a bordo, i timori si sono fatti strada ancor prima della rabbia per il ritardo nel viaggio ed i disagi per i viaggiatori che saranno costretti ad attendere una nuova nave o la riparazione della Excelsior.

Subito dopo l’arrivo in porto sono infatti iniziate le operazioni di ispezione dello scafo da parte di subacquei specializzati.