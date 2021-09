Chiavari (Genova) – Usava gli stabili in cui lavorava come dipendente di una ditta di pulizie per spacciare cocaina, per questo un 39enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Durante un’attività di indagine, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo aveva messo in piedi una fiorente attività di spaccio tra Chiavari e Lavagna: usando il suo lavoro come dipendente di una ditta di pulizie, da cui era regolarmente assunto, il 39enne dava appuntamento ai suoi clienti negli stabili in cui giornalmente lavava le scale e vendeva loro cocaina.

Nella mattina di ieri gli agenti lo hanno aspettato vicino a un portone in cui avrebbe dovuto lavorare, dopo averlo perquisito, hanno scoperto che l’uomo aveva con sé 5,10 grammi di cocaina divisi in dosi.

La perquisizione domiciliare e dell’auto ha permesso di ritrovare altri quattro grammi di cocaina, pronta per essere spacciata.

Per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio.