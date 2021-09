Lavagna – Un aneurisma e non una reazione al vaccino anti coronavirus sarebbe la causa del decesso di Emanuele Pileggi, 42 anni, dipendente della Fincantieri.

L’uomo era stato ricoverato lunedì scorso all’ospedale di Lavagna e poi trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova dove è poi deceduto.

Nei giorni precedenti Pileggi era stato sottoposto a vaccinazione anti coronavirus e per questo motivo il suo decesso è stato inserito nello speciale protocollo riservato alle persone vittima di episodi gravi di malattie anche non direttamente collegate ai possibili “eventi avversi” che statisticamente possono presentarsi a seguito della somministrazione del farmaco.

Le verifiche medico-legali hanno però accertato che l’uomo è rimasto vittima di un aneurisma cerebrale “disseccante” che ne ha causato la morte.

Pileggi lascia una moglie e due figli di 15 e 19 anni e la sua morte ha suscitato profonda commozione nel territorio di Lavagna dove era molto conosciuto per l’attività di dirigente delle squadre sportive del Villaggio del Ragazzo.

E proprio sulla pagina Facebook della struttura è stato pubblicato il messaggio di cordoglio