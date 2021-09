Genova – Grande successo di pubblico e di fan per le Focaccette di Crevari in distribuzione da ieri pomeriggio, alla sede dell’ANPI locale, per la locale “Festa dell’Unità”. Dopo il lungo sto causato dal Covid e dal lockdown in molti hanno voluto partecipare, all’evento benefico e ormai una tradizione per il ponente genovese.

Un vero e proprio “fiume” di persone sale sulle alture del quartiere di Voltri, a Crevari, per tornare ad assaggiare le celebri focaccette.

Una passeggiata – consigliabile lasciare l’auto a Voltri e salire a Crevari con i mezzi pubblici, nel verde e nell’ambiente incontaminato della nota località.

Segretissima da 40 anni la ricetta originale delle focaccette di Crevari che vantano innumerevoli tentativi di imitazione ma che, dal 2013 sono “marchio registrato” e non possono essere vendute senza l’autorizzazione. Una scelta maturata poiché, per statuto, le Focaccette di Crevari possono essere vendute solo per raccogliere fondi per la solidarietà.

C’è tempo sino a questa sera per gustare le Focaccette e per provare il nuovo “gusto” con acciughe e pomodori.