Genova, ancora fiamme sulle alture di Prà. Nuovo incendio, nella notte, nella zona di via Superiore della Torrazza, tra i quartieri di Prà e di Pegli, nel ponente genovese. Le fiamme sono divampate attorno alle due e i residenti della zona, poche le case nel verde, hanno subito sentito il forte odore di bruciato e hanno avvistato le fiamme chiamando subito i vigili del fuoco.

Le squadre del distaccamento di Multedo hanno raggiunto la zona non senza difficiltà per le vie strette e tortuose e hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento che sono proseguite per alcune ore.

All’alba proseguivano ancora le operazioni di bonifica per evitare che tizzoni ardenti facessero riprendere vigore al rogo.

Indagini in corso per accertare l’origine delle fiamme che, si teme possano essere dolose. Si tratta infatti dell’ennesimo incendio di sterpaglie sulle alture del ponente e sempre in zone difficilmente raggiungibili e isolate.