Genova – Altri 97 nuovi casi di contagio da Coronavirus si sono registrati nelle ultime 24 ore in Liguria mentre aumentano, seppur lievemente, i ricoveri in ospedale. Genova – Altri 97 nuovi casi di contagio da Coronavirus si sono registrati nelle ultime 24 ore in Liguria mentre aumentano, seppur lievemente, i ricoveri in ospedale.

Questa la situazione a oggi dell’andamento della pandemia da Covid-19 riferita alla giornata appena trascorsa.

Il bollettino diffuso da Regione Liguria mostra un andamento sostanzialmente invariato rispetto alla giornata di ieri dei nuovi casi di contagio, scoperti su 2.385 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.531 tamponi antigenici rapidi.

Salgono di tre unità i pazienti ricoverati in ospedale, per un totale di 94, di cui 9 in Terapia Intensiva, dato invariato rispetto alla giornata precedente.

Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia.

IMPERIA (Asl 1): 22

SAVONA (Asl 2): 16