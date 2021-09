Genova- Ancora un cane ucciso da un malore forse causato dal caldo eccessivo all’imbarco dei traghetti. L’estate rovente che non accenna a finire fa registrare una nuova vittima a quattro zampe in procinto di salire sulla nave che la doveva portare in vacanza.

L’animale viaggiava a bordo di un camper e i proprietari, in attesa sotto il sole cocente, lo hanno visto perdere conoscenza rapidamente per poi morire nonostante i tentativi di rianimazione.

Non è chiaro se, ad essere fatale al grosso molosso, sia stato il caldo o una precedente malattia di cui i padroni non erano al corrente ma la vicenda potrebbe avere un seguito in Tribunale visto che i proprietari hanno lamentato il tempo eccessivo per l’imbarco.

Secondo la prima ricostruzione gli addetti avrebbero chiesto alle auto in attesa di spegnere i motori e di conseguenza i condizionatori ma poi l’attesa si è prolungata.

Il cane ha iniziato a respirare a fatica e i proprietari lo hanno portato all’ombra ma dopo pochi minuti è avvenuta la tragedia.

A nulla è servito il tentativo di soccorso della Croce Gialla specializzata nell’assistenza agli animali.

La famiglia, come nel caso avvenuto all’incirca un mese fa, era in partenza per le vacanze in camper.

(foto Archivio)