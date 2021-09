Genova – Ha infranto i vetri di un’auto in sosta e ha rubato alcuni capi di abbigliamento lasciati nell’abitacolo, per questo un genovese di 53 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato per furto aggravato.

L’uomo ha infranto i vetri della portiera di una vettura parcheggiata in piazza Mazzini e si è introdotto all’interno dell’auto, portando via alcuni capi d’abbigliamento, compreso un paio di scarpe, per poi fuggire.

Il tutto, però, non è passato inosservato a un cittadino che, notando quanto stava accadendo, ha immediatamente chiamato la Polizia permettendo a una volante del Commissariato Corngiliano di bloccare il 53enne ancora in possesso di tutta la refurtiva.

Il 53enne, con svariati precedenti di Polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso il Commissariato di Sanremo, luogo della sua residenza, è stato accompagnato in Questura in attesa del processo per direttissima.