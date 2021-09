La Spezia – Poteva avere conseguenze peggiori lo scontro tra un’auto e un monopattino che si è verificato ieri nel tardo pomeriggio alla Spezia.

Intorno alle 18.30 in Via Milano, all’altezza dell’incrocio con via Torino, un monopattino condotto da un ventenne e un’automobile si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo a bordo del mezzo elettrico che, cadendo a terra, ha battuto la testa.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea fortunatamente in condizioni non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e che, nelle prossime ore, ricostruiranno la dinamica dell’accaduto.