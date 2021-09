Genova – Cala nelle ultime 24 ore il numero dei pazienti ricoverati in ospedale a causa del contagio da Coronavirus ma si registra un nuovo incremento dei contagi.

Questa la situazione fotografata dal bollettino regionale diffuso da Regione Liguria e riguardante l’andamento pandemico nella nostra regione.

Nel corso dell’ultima giornata sono stati 117 i nuovi contagi, a fronte di 3.768 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 4.495 tamponi antigenici rapidi.

Scendono, come detto, i pazienti ricoverati in ospedale, 95 in totale, 6 in meno rispetto alla giornata precedente. Cala di uno anche il numero dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, attualmente 8 persone.

Nessun decesso nella giornata odierna.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 20

– SAVONA (Asl 2): 31

– GENOVA (Asl 3):40

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 9

– LA SPEZIA (Asl 5): 15

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2