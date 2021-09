Genova – Saranno le verifiche tecniche disposte dai vigili del fuoco a stabilire con certezza cosa abbia provocato l’incendio divampato ieri sera in un noto negozio di Kebab in corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi.

Alcuni passanti hanno notato del fumo che usciva dal locale, molto conosciuto ed apprezzato nella zona ed hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno velocemente spento le fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni potrebbero essere molti.

Le verifiche stabiliranno se si è trattato di un rogo causato da un guasto o un corto circuito.

La notizia del rogo ha colpito molto sulle pagine social del quartiere perché l’attività è molto nota e i gestori, una famiglia proveniente dal Marocco, è molto conosciuta ed apprezzata.

In molti si sono detti pronti e disponibili ad aiutare, nel caso fosse necessario, per poter far riaprire al più presto il negozio.