Tornano ad aumentare i nuovi casi di coronavirus scoperti in Liguria anche se il numero dei ricoveri resta sotto il livello di emergenza.

Nelle ultime ore sono 117 i nuovi casi di infezione scoperti con 3.768 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 4.495 tamponi antigenici rapidi.

Scendono, come detto, i pazienti ricoverati in ospedale, 95 in totale, 6 in meno rispetto alla giornata precedente. Cala di uno anche il numero dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, attualmente 8 persone.

Fortunatamente l’ultimo bollettino sanitario della Regione Liguria non registra nuove vittime del coronavirus.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 20

– SAVONA (Asl 2): 31

– GENOVA (Asl 3):40

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 9

– LA SPEZIA (Asl 5): 15

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2