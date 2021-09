Genova – Dal prossimo 15 ottobre il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati.

E’ quanto deciso nell’incontro di oggi che ha visto il presidente del Consiglio Mario Draghi proseguire sulla linea della certificazione verde durante l’incontro con i sindacati.

Un’estensione che, secondo le intenzioni, dovrebbe portare a un incremento delle vaccinazioni prima dell’arrivo del freddo e di quello che potrebbe ripetersi come un periodo analogo all’inverno 2020.

L’intento è quindi quello di raggiungere una sorta di immunità di gregge, un numero elevato di vaccinati che metterebbe in sicurezza il paese permettendo la ripartenza.

Durante l’incontro di questa mattina è stato deciso, su spinta dei sindacati, che il green pass non diventi un mezzo per il licenziamento ma saranno previste sanzioni per i dipendenti che non regolarizzeranno la loro posizione.

Niente da fare per i tamponi a carico dello Stato, il premier ha ribadito che i costi saranno a carico di chi non vuole vaccinarsi e questo non deve ricadere sulla collettività.

Saranno proposti però tamponi a prezzi calmierati, come già accade in numerose farmacie.