Imperia – Terza multa da 400 euro ma nessuna nuova denuncia per la bidella No Green Pass dell’istituto Ruffini. La donna si è presentata per la terza volta consecutiva alla scuola, chiedendo di entrare in servizio regolarmente ma senza il necessario green pass e senza un tampone anti coronavirus che attesti il suo stato di salute. Per la terza volta è stata allontanata come prevedono le normative e per la terza volta è stata multata per 400 euro (complessive – sino ad ora – 1200 euro) per inottemperanza del divieto di accesso a locali pubblici senza green pass.

Questa volta, però, i dirigenti della scuola non hanno dovuto chiamare polizia e carabinieri per far scortare fuori la donna poiché la bidella ha preso atto del provvedimento ed è uscita, evitando la denuncia per interruzione di servizio pubblico.

Ora i dirigenti scolastici valuteranno cosa fare poiché lunedì mattina, se dovesse presentarsi ancora senza il green pass o una certificazione anti coronavirus, scatterebbe per lei la sospensione dal lavoro senza stipendio.

Un provvedimento grave che potrebbe costare il posto di lavoro alla bidella No Green Pass.