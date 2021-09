Rapallo – Molta paura e danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nella notte in un appartamento di via Vespucci, a Rapallo.

Alcuni passanti hanno notato il fumo nero che usciva dalla finestra dell’appartamento ed hanno chiamato i soccorsi.

L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte e l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero estendersi ad altre abitazioni.

Gli occupanti della casa sono stati fatti evacuare e i vigili del fuoco si sono accertati che nessuno fosse rimasto intrappolato nell’abitazione e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

In circa due ore, dopo essere entrati da un poggiolo, hanno spento il rogo e iniziato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma i danni sono molti.

(foto Archivio)