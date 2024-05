Genova – Si è avvicinato ad un uomo che stava uscendo da un supermercato e con una mossa fulminea gli ha strappato una vistosa collana d’oro e poi si è messo a correre. La vittima dello scippo ha provato ad inseguirlo senza riuscirci anche perché un complice in auto ha compiuto una serie di manovre azzardate e pericolose per riuscire a caricarlo e a portarlo via.

Uno scippo con inseguimento quello andato in scena ieri sera nella zona di piazza Vittorio Veneto, nel quartiere di Sampierdarena.

L’uomo scippato ha chiamato il 112 ed ha fornito indicazioni utili a rintracciare l’auto e infatti, poco lontano, a Cornigliano, l’auto è stata fermata e i due sono stati portati in caserma.

Si tratta di un 20enne e di un 17enne, l’autore materiale dello scippo, che sono stati riconosciuti dalla vittima e trovati in possesso della collana d’oro appena rubata.

Il minore è stato affidato ad una comunità mentre il maggiorenne è stato portato alla caserma di San Giuliano in attesa del processo per direttissima.