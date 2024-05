La perturbazione che ha interessato la Liguria nella giornata di oggi si allontana verso est e resta ancora un pò di residua instabilità che domattina potrebbe essere accompagnata da qualche isolato acquazzone.

Nel week end previsto invece un miglioramento più consistente.

Queste le previsioni di Arpal per domani e dopo:

VENERDÌ 17 MAGGIO Nelle prime ore e in mattinata possibili rovesci o isolati temporali fino a moderati su CE e parte orientale di B specie a ridosso dei rilievi per l’insistenza di un flusso umido sudoccidentale. Nelle ore centrali e pomeridiane non si escludono locali rovesci o temporali sui rilievi alpini in movimento verso la pianura. Venti forti (50- 60 km/h) da Sudovest sui capi di A, più localmente altrove e rafficati in particolare su crinali appenninici e versanti padani. Mare molto mosso per onda viva di libeccio, in progressivo calo dal pomeriggio.

SABATO 18 MAGGIO Nulla da segnalare.

🌡Minima di oggi 3.4 gradi a Poggio Fearza, nel comune di Montegrosso Pian Latte; alle ore 10.30 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 21.4 gradi a Levanto – San Gottardo.