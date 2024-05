Liguria – Due incidenti si sono verificati nel primo pomeriggio odierno lungo le autostrade della Liguria ed entrambi stanno causando diversi disagi alla circolazione.

La situazione più complessa si segnala in A10 tra Varazze e il bivio A10/Complanare Savona, in direzione Ventimiglia. Qui un mezzo pesante e un’automobile si sarebbero scontrati. Ad avere la peggio una donna, rimasta ferita e trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Pesanti le ripercussioni sul traffico, anche a causa della grande quantità di olio che si è dispersa sull’asfalto: al momento si registrano 7 chilometri di coda.

Un chilometro di coda anche tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, in direzione nord, lungo l’autostrada A7 Genova-Milano. Anche qui si è verificato un incidente, proprio nella zona al confine tra Liguria e Piemonte.

Infine, 2 chilometri di coda ancora in A10 tra Albisola e Celle Ligure a causa dei cantieri.