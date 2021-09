Ameglia – Ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata. Grave incidente, nella notte, in frazione Fiumaretta, nel comune di Ameglia, in provincia di La Spezia.

Protagonista dell’incidente una ragazza di 24 anni che fortunatamente non ha riportato gravi ferite ma solo un brutto spavento e qualche escoriazione.

Forse a causa di un malore o di un colpo di sonno la ragazza ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava e si è ribaltata.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto la giovane dalle lamiere e l’hanno affidata alle cure del personale paramedico del 118.

La ragazza è stata accompagnata in ospedale in codice giallo mentre i pompieri hanno liberato la strada dal veicolo.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Come in tutti gli episodi di questo tipo, il conducente verrà sottoposto anche alle verifiche per accertare eventuale assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti.