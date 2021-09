Genova – Grave incidente, ieri sera, in piazza Dante, in pieno centro cittadino. Forse a causa del mancato rispetto di un semaforo alcuni veicoli si sono scontrati riportando danni consistenti. Ben tre i feriti nell’impatto e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i mezzi della polizia locale.

I feriti sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

In corso gli accertamenti della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto all’incrocio tra via Fieschi e piazza Dante, e le eventuali responsabilità.