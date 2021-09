Genova – L’ex presidente del Municipio Centro Ovest Renato Falcidia ironizza sui social contro la statua dell’artista Gaetano Pesce installata in piazza De Ferrari per promuovere la mostra che il museo di Arte Contemporanea di Villa Croce dedica all’artista.

Questa mattina, sulla pagina Facebook dell’esponente politico della Lega appare un post che sta facendo molto discutere.

“Fatta questa mattina segnalazione con #CleanApp di Amiu (la app per segnalare disagi, ndr). Auspichiamo che la vistosa mole di rifiuti venga al più presto rimossa dalla piazza principale della nostra città, ristabilendo decoro, buongusto e senso della misura”.

Nella foto, accanto all’ex presidente del Municipio, campeggia appunto, l’opera dell’architetto e designer Gaetano Pesce che raffigura un’enorme poltrona realizzata con materiali di recupero ed una grande sfera.

Falcidia non è l’unico esponente politico a criticare apertamente le scelte “estetiche” del Comune di Genova.

C’è chi infatti ricorda la storia del “Rumentasauro”, l’enorme statua di un Tirannosauro Rex realizzata con copertoni e materiale di recupero che venne “deportata” in periferia dopo essere stata esposta all’ingresso dei giardini del Porto Antico.

Allora si narra che fu il neo Sindaco Marco Bucci a chiedere l’esilio della statua perché non in linea con l’estetica della città che iniziava ad essere “meravigliosa”.