Genova – Mattinata di code sull’autostrada A7 Genova – Milano, nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord.

Una lunga fila di automobili e mezzi pesanti procede a singhiozzo lungo la tratta autostradale, resa parzialmente impraticabile dai numerosi cantieri che da settimane creano disagi agli utenti di Autostrade.

Code anche subito dopo il casello di Busalla, sempre in direzione nord, dove il traffico è incanalato su una corsia per un cantiere che restringe la carreggiata.

Quella sulla A7 non è che una delle code che dalle prime ore di questa mattina si sono formate sulle autostrade liguri.

Al momento sono segnalati tre chilometri di coda sulla A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra la fine della Complanare di Savona e Albisola, sempre per lavori. Code e rallentamenti per due chilometri anche in direzione opposta.

Quattro chilometri di code, invece, si sono formati tra Varazze e Celle Ligure, in direzione di Ventimiglia.

Code per lavori anche tra Rapallo e Chiavari, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione Levante.

Ancora, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce due chilometri di coda in direzione Voltri sono presenti tra il bivio con la diramazione per la A7 e Ovada; un chilometro di incolonnamenti, invece, si è formato tra Masone e Ovada, in direzione nord, sempre per lavori.