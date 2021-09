Genova – Oltre 500 studenti sono scesi in piazza, questa mattina, per chiedere un maggiore impegno della politica italiana e locale in difesa dell’ambiente e della Natura.

I ragazzi di Fridays for Future tornano a farsi sentire nel capoluogo ligure con una manifestazione che ha attraversato il centro cittadino da piazza Brignole sino a piazza De Ferrari.

I giovani hanno ribadito la loro ferma intenzione di “cambiare” il destino del Pianeta attraverso iniziative di sensibilizzazione al problema dell’Ambiente e della Natura.

Al passaggio sotto la sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, i giovani di Fridays for Future hanno intonato un coro chiedendo al presidente della Regione Giovanni Toti di scendere a manifestare con loro.

Analogo appello è stato lanciato anche al sindaco di Genova, Marco Bucci.

Tra i temi “locali” più caldi, infatti, ci sono i permessi recentemente concessi per le indagini sulla presenza di giacimenti di Titanio all’interno del parco del Beigua, le difficoltà per estendere i confini del Parco Nazionale di Portofino, l’abbattimento di alberi a Genova e la loro mancata sostituzione e, ancora, la proposta di costruire una diga soffolta davanti alla Marinella di Nervi con la distruzione di una prateria di posidonia, culla delle creature del mare.