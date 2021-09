La Spezia – Sono stati identificati e denunciati i due autori di due aggressioni con spray urticante compiute la notte tra sabato e domenica scorsi nel centro della Spezia.

Nella notte tra sabato e domenica gli agenti impegnati nel pattugliamento in piazza del Bastione sono stati avvicinati da un gruppo di giovanissimi che, in maniera confusa, ha raccontato loro di una lite avvenuta poco prima nel orso della quale era stato spruzzato anche dello spray al peperoncino.

Durante il racconto, uno dei ragazzi, probabilmente ubriaco, si è improvvisamente dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti della Mobile hanno immediatamente iniziato a cercare il ragazzo, continuando a cercare di ricostruire quanto accaduto poco prima.

Le indagini hanno permesso di scoprire che poco prima della mezzanotte un ragazzo aveva danneggiato uno scooter parcheggiato in via Manzoni colpendolo a calci. Redarguito dal dipendente di un ristorante, il giovane ha reagito spruzzandogli in faccia lo spray urticante per poi scappare.

Circa un’ora dopo, lo stesso ragazzo questa volta in compagnia di un amico poco più grande, ha aggredito senza motivo un gruppo ventenni che passeggiava tra via del Prione e via Sant’Agostino utilizzando nuovamente lo spray al peperoncino.

E mentre uno dei due, il più giovane, usava lo spray, l’amico ha aggredito le vittime calendole con calci e pugni.

Dopo poche ore, gli uomini della Mobile hanno identificato i responsabili: si tratta di un 17enne e di un 18enne, entrambi incensurati.

Il 17enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Genova per lesioni aggravate dall’utilizzo di arma impropria e da futili motivi, minaccia e danneggiamento aggravato; l’amico è stato denunciato per lesioni aggravate da futili motivi e minaccia in concorso.