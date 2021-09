Savona – Una frana all’altezza di Capo Noli ha provocato la chiusura dell’Aurelia in entrambe le direzioni.

E’ accaduto questo pomeriggio quando lo smottamento causato dalle forti piogge che da questa notte stanno interessando la Liguria, ha portato alcuni detriti lungo la carreggiata.

Immediatamente, in via precauzionale e per consentire le operazioni di sgombero della carreggiata, si è deciso per la chiusura dell’Aurelia con il traffico deviato sulla Provinciale 45 delle Manie.

Sul posto sono intervenuti i tecnici per un sopralluogo che ha evidenziato la presenza di diversi massi staccatisi dal costone e bloccati dalle reti contenitive.