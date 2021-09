Prosegue almeno sino a mercoledì la fase di tempo stabile sulla Liguria.

Un debole fronte a nord dell’arco alpino potrebbe temporaneamente determinare qualche addensamento, appunto, nella giornata di domani.

Ecco le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 28 settembre 2021

Mattinata all’insegna del cielo in prevalenza sereno; transito di velature nel pomeriggio in un contesto sempre stabile e soleggiato, salvo sviluppo di nubi cumuliformi sull’Appennino centro-orientale con la possibilità di qualche occasionale piovasco o breve scroscio.

Venti: a regime di brezza, più tesa quella pomeridiana lungo la Riviera di Levante.

Mari: tra poco mosso e mosso per onda lunga da sud-ovest, in ulteriore scaduta nel corso della giornata.

Temperature: locale calo ulteriore delle minime, in aumento le massime lato costa.

Costa: min 15/18°C, max 23/26°C

Interno: min +5/12°C, max +21/24°C

Mercoledì 29 settembre 2021

Cielo in prevalenza sereno a ponente, passaggio di nuvolosità sul settore centrale ed orientale senza conseguenze; solamente sull’Appennino orientale in occasione degli addensamenti più intensi si potrebbero avere localizzate e deboli precipitazioni.

Venti: deboli variabili o a regime di brezza sotto-costa, sud-ovest moderato/teso al largo verso Capo Corso.

Mari: inizialmente poco mosso, mosso dalla sera per onda lunga da libeccio, localmente molto mosso il settore ovest al largo.

Temperature: in diminuzione di qualche punto le massime nelle zone interne.

Giovedì 30 settembre 2021

Cielo sereno o poco nuvoloso ad eccezion fatta del versante nord dell’appennino dove fino a metà giornata potrà insistere qualche addensamento, ma senza fenomeni.

Passaggio di velature in giornata.