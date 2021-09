San Salvatore di Cogorno – Sono gravi, al San Martino di Genova, le condizioni del ragazzo di 26 anni precipitato ieri notte da un muretto che delimita l’argine di un torrente a San Salvatore di Cogorno, nell’entroterra di levante.

Il giovane era in compagnia di amici quando, forse per un malore o un giramento di testa, è caduto all’indietro precipitando nel greto del torrente.

Gli amici presenti hanno subito chiamato il 118 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Il ragazzo ferito in modo grave è stato recuperato con una speciale barella e poi trasferito con la massima urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I carabinieri stanno ascoltando i presenti anche per capire come il giovane sia caduto di sotto e se il gruppo avesse consumato degli alcolici.