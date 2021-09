Genova – Venerdì 1 ottobre si apre a Genova il RainbowLAB, la casa del Liguria Pride e spazio aperto di incontro e attività rivolte alla città, all’insegna dei diritti e della libertà di essere, amare e desiderare, in vico Gibello, 17 R a pochi metri da via San Lorenzo.

Per l’occasione sono stati organizzati per due giorni con visite guidate, dibattiti, aperitivi,

musica e giochi per le e i più piccoli.

Si inizia con la RAINBOW WALK una passeggiata “arcobaleno”, per colorare la città.

Appuntamento ai Giardini Luzzati, lato vico Mezzagalera, alle ore 17.00, per raggiungere vico Gibello dove il taglio del nastro inaugurerà i locali rinnovati,100 metri quadrati nel pieno centro della città.

“Finalmente Genova avrà uno spazio bello, indipendente e autofinanziato – spiegano gli organizzatori – per fare cultura LGBT+ e intrattenimento, un luogo di accoglienza e di formazione, una sede per pensare e praticare la politica del cambiamento nel rispetto delle differenze”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 1 ottobre

ORE 16: Laboratorio KIDS: “Cresciamo con i colori” (rivolto a bambinə dai 2 ai 5 anni), offerto dalla Cooperativa Infantia, Asilo YOYO. A seguire, firma copie dell’illustratrice Elisabetta Civardi. Per prenotazione: 349 267 1886

ORE 17: partenza della RAINBOW WALK dai Giardini Luzzati, una parata guidata dal gruppo

Pan.soti per colorare le strade del centro storico.

ORE 18: L’INAUGURAZIONE, con immancabile taglio del nastro e disvelamento dei locali,

accoglienti e colorati.

ORE 18: APERITIVO giusto accanto, in piazza De Marini da O Buteghin in Ciassetta. Si sta all’aperto, si deambula e chiacchiera tra la piazza e il vico Gibello.

ORE 18.30: Cinque ospiti d’eccezione! Matteo BOTTO (AG About Gender), Elena D’EPIRO

(Trans.FakeNews), Fiorenzo GIMELLI (AGEDO nazionale), Viola LO MORO (libreria Tuba, Roma), Anna ROMANELLI (I Sentinelli di Milano) in una discussione sul movimento LGBT+: perché c’è ancora bisogno del nostro attivismo, con la richiesta di diritti e la messa in discussione dei privilegi; partigiane/i/* delle differenze ma capaci di stringere alleanze e pensare al futuro nel segno del cambiamento.

Sabato 2 ottobre

ORE 16: Laboratorio KIDS: “Io sono foglia laboratorio motorio e grafico pittorico”, ispirato al testo di Marianna Balducci (rivolto a bambinə dai 6 ai 12 anni), offerto dalla Cooperativa Infantia, Asilo YOYO. Per prenotazione 349 267 1886

ORE 17,30: Tre leggende del mondo del fumetto! Flavia BIONDI, Claudio CALIA, Daniel CUELLO in “Resistenza a fumetti”, una discussione moderata da Mattia VALLONE AKA Momo’s Warp Channel. In collaborazione con Bao Publishing. Una chiacchierata informale durante la quale proveremo a far emergere l’importanza che il fumetto ha nella lotta contro ogni forma di stereotipo e discriminazione. Capace di coinvolgere un ampio pubblico e, soprattutto, di risultare la più appetibile delle letture per le nuove generazioni e di restare un amore che attraversa tutta la vita.

ORE 18: APERITIVO, sempre in piazza De Marini da O Buteghin in Ciassetta.

Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto del distanziamento fisico e con

l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Il Green Pass è richiesto per accedere agli spazi del RainbowLAB.

ECCO LE PRIME ATTIVITA’ DEL RAINBOWLAB

Corso per officiante di Unioni Civili. Un utile e innovativo corso per riappropriarci laicamente dei momenti che vogliamo celebrare.

Accoglienza e incontri sulla cultura lesbica a cura di LesboEventi. “Una stanza tutta per sé” un appuntamento a cadenza mensile dedicato a tutte le donne interessate al potenziamento della visibilità lesbica quale parte integrante e imprescindibile del movimento LGBT+ e della comunità in senso lato.

Zena Trans – uno spazio di autoaiuto e di consulenza psicologica e legale per le persone transgender.

Per offrire sostegno nel loro percorso; sensibilizzare la società a queste tematiche, nell’ambito delle relazioni sociali, delle famiglie, del mondo del lavoro.

Laboratori di teatro queer.

Consulenza legale gratuita per persone LGBT+ e alleati/e.

Workshop su molestie di strada e catcalling, un aspetto della violenza di genere che necessita dell’intervento di tutte e tutti per rompere indifferenza e complicità.

Salsa Queer – corsi di ballo oltre i generi.

Omo, gruppo di ricerca sull’omoerotismo nell’arte: creazione di mostre e produzione di testi e convegni.

Incontri mensili di Famiglie Arcobaleno con giochi dedicati alle bambine/i.

Incontri di AGEDO, associazione dei genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBT+

Incontri di Rete di donne per la politica, associazione femminista nata per promuovere pratiche e cultura delle donne.

E inoltre: dibattiti, workshop, presentazione di libri, e dirette streaming per puntate speciali del Liguria Pride Live