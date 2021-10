Genova – Ha cercato di salvare il suo cagnolino dall’aggressione di un pitbull che lo stava massacrando ed è stato a sua volta morsicato in modo molto grave alle braccia.

Si è sfiorata la tragedia, ieri sera, a Sampierdarena dove un giovane a spasso con il suo cagnolino è stato aggredito da un pitbull in salita Belvedere.

Quando hanno incrociato per strada un altro giovane con il suo cane, ne è nata subito una violenta reazione del pitbull che ha iniziato a mordere il cagnolino procurandogli gravi ferite.

A quel punto in padrone “si è messo in mezzo” cercando di strappare il suo cane dalle mandibole del pitbull che sembrava impazzito.

Il cane ha morsicato ripetutamente anche lui procurandogli gravi ferite alle braccia che avrebbero potuto causare lesioni molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine e il giovane ferito e il cagnolino sono stati trasferiti in ospedale e in clinica veterinaria per le cure del caso mentre il pitbull è stato posto sotto sequestro e trasferito in canile.

Il proprietario dovrà rispondere di lesioni gravi e dovrà risarcire i danni al cane e al padrone ferito.

Si tratta dell’ennesimo caso di aggressione di un cane ai danni di una persona.

Numerosi, negli ultimi mesi, i casi di ferimento di bambini e di persone intervenute per salvare il proprio cane dai morsi di animali di razze selezionate per la loro potenza fisica e che spesso, se non gestiti adeguatamente, si trasformano in armi potenzialmente letali.

Solo qualche settimana fa anche l’ex sindaco di Genova Stefano Balleari, era stato sbranato ad un braccio da un cane lasciato libero per strada.

Le normative obbligano i padroni dei cani a circolare con il proprio animale legato con un guinzaglio ed in modo particolare nei parchi e nei giardini dove sono presenti anziani e bambini.

Nessuna deroga è mai stata concessa e dunque la normativa è vincolante e fa scattare pesanti sanzioni in caso di inadempienza.

Ad ogni episodio di questo tipo si torna a parlare della necessità di corsi preparatori e “patentini” per le persone che intendono acquistare animali di grossa taglia e potenzialmente pericolosi ma ogni volta, passate le polemiche, chi di dovere finge di dimenticare quella che sta diventando una vera emergenza.

(foto Archivio)