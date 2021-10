Genova – Il campo sportivo del Lagaccio è allagato dopo le intense piogge della notte. A segnalarlo i residenti della zona che evidenziano come il fenomeno si presenti ad ogni temporale.

Per la giornata di oggi sarebbero previsti degli eventi sportivi ma ci sono possibilità di rinvio causa allagamenti.

Residenti della zona e frequentatori del campo si domandano chi debba intervenire per eliminare il problema e per verificare la corretta esecuzione dei lavori che dovrebbero far defluire l’acqua piovana in eccesso dopo gli eventi meteo che abitualmente interessano la Liguria

