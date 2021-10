Genova – Dal 4 al 10 ottobre 2021 si terrà la sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID Associazione Italiana Dislessia in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Un appuntamento ormai consolidato, per fare luce sulla dislessia e sugli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): neuro-diversità ancora poco conosciute sebbene riguardino oltre 2 milioni di cittadini italiani. Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati da un deficit di intelligenza, da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.

I DSA non impediscono la realizzazione delle specifiche abilità ma richiedono tempi più lunghi e un maggior carico di attenzione: per questo motivo hanno un impatto sul percorso scolastico e lavorativo di milioni di persone, che possono compensare le proprie difficoltà attraverso strategie e strumenti adeguati al proprio stile di apprendimento.

Da qui l’importanza di una settimana dedicata all’argomento.

Il titolo assegnato alla manifestazione targata 2021 è “DSA: un mondo in una mappa”: quello dei disturbi specifici dell’apprendimento è, infatti, un universo incredibilmente articolato, ricco di sfaccettature che occorre conoscere ma anche valorizzare, ad esempio attraverso le mappe concettuali, uno dei principali strumenti compensativi. Su questo fronte AID è impegnata da oltre 20 anni attraverso la realizzazione di attività di formazione, informazione, ricerca, promozione dei diritti e dell’autonomia, in un’ottica di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti in ambito DSA.

L’impegno costante dell’Associazione nel voler garantire il diritto delle persone con DSA a realizzarsi pienamente, sotto il profilo individuale, sociale e professionale, viene ribadito durante la Settimana Nazionale della Dislessia, grazie al coinvolgimento di tutti gli operatori e i volontari AID delle 80 sezioni provinciali d’Italia. La settimana declinerà in oltre 100 eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento, in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore.

La sezione AID di Genova organizza quattro eventi online gratuiti, fruibili dalla piattaforma Teams. Ecco le date e i dettagli di tutti gli appuntamenti.

● Lunedì 4 e martedì 5 ottobre, “A dieci anni dall’applicazione della legge 170: la prospettiva di una nuova didattica per tutti”.

Si tratta di un doppio appuntamento, dalle ore 17 alle 19: lunedì 4 ottobre sarà dedicato alla scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, mentre martedì 5 ottobre si focalizzerà sulla scuola Secondaria di Secondo Grado. Interverranno durante entrambi gli incontri: l’Avvocato Raffaella Gualco, Presidente della sezione AID di Genova; il dottor Alessandro Clavarino.

Si tratta di incontri di formazione riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione peri docenti.

● Giovedì 7 ottobre 2021: “DSA e Università”.

Dalle ore 17 alle 19, si terrà una tavola rotonda con UNIGE in cui sarà trattato il tema dell’inclusione degli studenti con DSA in Università. Verrà presentato il Progetto costituzione Gruppo Giovani Universitari AID. Anche in questo caso, è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

● Sabato 9 ottobre 2021: “Gli strumenti e le strategie”.

L’incontro online si terrà dalle ore 9 alle 13 e sarà dedicato all’approfondimento degli strumenti e delle strategie in ambito scolastico. Con la partecipazione, insieme alla Presidente della sezione AID di Genova, Raffaella Gualco, di Giacomo Stella, Docente di Psicologia Clinica c/o UNIMORE, Laura Landi, Psicologa e Psicoterapeuta, Carmen Usai, Docente Scienze della Formazione – UNIGE, Luca Grandi, Pedagogista, Responsabile Centro Ricerca Cooperativa ANASTASIS, Bologna; Jacopo Lorenzetti, Psicologo del Centro Leonardo di Genova. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

La partecipazione agli eventi della sezione AID di Genova è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione online al seguente link:

https://genova.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021-gli-eventi-a-genova

Per maggiori informazioni, consultare il sito AID, Settimana Nazionale della Dislessia 2021:

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2021