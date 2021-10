Savona – Il torrente Letimbro è uscito dagli argini in zona Santuario e sta provocando allagamenti e danni in diversi punti della città.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco alle prese con decine di chiamate in tutta la provincia anche per frane e smottamenti.

Nel centro di Savona segnalati allagamenti in via Guidobono e via XX Settembre (chiuse al traffico), via Montenotte e corso Mazzini.

A Pontinvrea, nell’entroterra savonese, il torrente Erro è esondato allagando alcune zone della città con circa 40 cm d’acqua.