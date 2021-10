Pontinvrea (Savona) – Non ha esitato un attimo Vanni Oddera, il campione di motocross freestyle che ieri ha salvato una donna rimasta intrappolata nella sua auto dalle acque del borente Erro, esondato in più punti a Pontinvrea.

Nel video, postato dallo stesso Oddera sul suo profilo Facebook e accompagnato da parole di ringraziamento che lo sportivo ha rivolto ai Vigili del Fuoco e ai soccorritori per l’impegno nel mettere in salvo la popolazione, si vede il campione uscire dalla sua Jeep e prendere in braccio la donna, spaventata, facendola salire sulla propria auto.