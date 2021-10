Genova – Sul territorio di Rossiglione caduti in un giorno due volte la capienza del lago del Brugneto.

E’ il calcolo fatto dal centro meteo di Limet Liguria per spiegare, con un esempio pratico, il livello di emergenza ambientale e di rischio idrogeologico della Liguria.

“In Liguria piove più violentemente che in qualunque altra parte del mondo extra-tropicale – scrivono gli esperti di Limet Liguria sulla loro pagina Facebook – Questo è un dato di fatto.

Ed è davvero arrivata l’ora di accettarlo”.

Secondo Limet “la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico devono diventare una priorità massima, assoluta, che non può e non deve conoscere attenuanti”.

Per spiegare con i dati quanto avvenuto lo scorso lunedì 4 ottobre 2021, Limet pubblica i dati delle precipitazioni registrate:

• 178,2 mm in 1 ora a Vara Superiore (Urbe, SV), ad un soffio dal record nazionale di 181 mm/1 h del 4 novembre 2011 a Vicomorasso (S.Olcese, GE);

• 377,8 mm in 3 ore, sempre a Vara Superiore (Urbe, SV) record nazionale su questo intervallo di tempo;

• 496 mm in 6 ore a Montenotte Inferiore (Cairo Montenotte, SV), record nazionale su questo intervallo di tempo;

• 740,6 mm in 12 ore a Rossiglione (GE), record nazionale su questo intervallo (superati i 717,8 mm/12 h del 7-8 ottobre 1970 a Genova Bolzaneto, episodio che causò devastazioni e almeno 35 vittime nel capoluogo);

• 883,8 mm in 24 ore sempre a Rossiglione (GE), poco distante dal record nazionale di 948,4 mm del 7-8 ottobre 1970 a Genova Bolzaneneto.

Sempre per cercare di chiarire la gravita dei fenomeni registrati, gli esperti della rete meteo di Limet spiegano che:

1 millimetro di pioggia caduta corrisponde a 1 litro d’acqua caduta su un metro quadrato 883,8 millimetri di pioggia caduta a Rossiglione corrispondono a 883,8 litri/mq

La superficie di Rossiglione è di 47,59 kmq, ossia 47.590.000 mq.

“Ipotizziamo che sul territorio comunale sia caduta la medesima quantità d’acqua (non possiamo saperlo, stiamo semplificando: è probabile che da qualche parte nè sia caduta di meno, da altre parti di più). Facciamo il calcolo: 883,8 litri/mq × 47.590.000 mq = 42.060.042.000 litri” – scrive ancora Limet sulla sua pagina Facebook.

“L’altro ieri – proseguono gli esperti – nel Comune di Rossiglione, sono caduti oltre 42 miliardi di litri d’acqua, che equivalgono a circa 42 milioni di metri cubi.

Sapete quant’è la capienza del Brugneto (l’invaso idrico più grande della Liguria)?

Ve lo diciamo noi: 25 milioni di metri cubi.

Eh già. Sembra assurdo vero? ma è così.

È come se in 24 ore, su Rossiglione, fosse stato svuotato per quasi due volte l’intero bacino del Brugneto da pieno”.