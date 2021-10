Noli – E’ stata trasferita in elicottero all’ospedale San Martino di Genova per un trattamento di emergenza in camera iperbarica la donna di 58 anni che si è sentita male durante una immersione subacquea.

La donna è stata colta da difficoltà respiratoria a pochi metri di profondità ed è stata subito soccorsa dai compagni di immersione e dagli istruttori che la accompagnavano.

Trasferita con la massima velocità a terra, la donna è stata intubata e trasferita in elicottero all’ospedale di Genova dove è sottoposta a trattamento in camera iperbarica.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e neppure se la donna si sia sentita male per un problema all’attrezzatura o per un malore improvviso.