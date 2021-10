Genova – Sta proseguendo da oltre due ore l’intervento dei tecnici per liberare i binari della linea ferroviaria Genova – Torino e Genova – Milano, ostruiti dalla caduta di alcuni rami nel tratto tra San Quirico e Mignanego.

Poco prima delle 19, infatti, alcuni rami sono finiti sul tratto di ferrovia provocando un rallentamento della circolazione che nel giro di alcuni minuti si è trasformato in un vero e proprio blocco dei convogli.

Al momento, il sito di Trenitalia indica un ritardo di 40 minuti per i treni in viaggio sulla linea ma il prolungarsi dell’intervento di rimozione degli ostacoli dai binari sta costringendo i passeggeri a bordo del treno, senza luce.

Al momento non sono stati attivati servizi sostitutivi per far scendere i viaggiatori dai vagoni e permettere loro di raggiungere la prima stazione utile.

I treni direttamente coinvolti nel blocco, come riporta il sito di Trenitalia, sono i seguenti:

• FR 9744/9745 Venezia Santa Lucia (15:48) – Genova Brignole (20:03)

• IC 685 Milano Centrale (19:00) – Livorno Centrale (23:35)

• IC 689/690 Milano Centrale (20:05) – Ventimiglia (23:56)

• RV 33287 Torino Porta Nuova (17:30) – Genova Piazza Principe (19:31)

• RV 33301 Torino Porta Nuova (19:30) – Genova Piazza Principe (21:38)

L’intercity 679 partito da Milano Centrale alle 18.05 e diretto a Livorno, con arrivo previsto per le 22.35 è stato deviato sul percorso alternativo via Busalla con un aumento del tempo di percorrenza che, al momento, è indicato in 90 minuti.

Sempre sulla stessa deviazione, ma con un tempo di percorrenza aumentato di 60 minuti, viaggeranno i seguenti treni:

• IC 1534 Grosseto (16:04) – Milano Centrale (21:53)

• IC 1537/1538 Ventimiglia (17:03) – Milano Centrale (20:57)

• RV 33339 Torino Porta Nuova (18:30) – Genova Piazza Principe (20:36)

• RV 3044 Genova Brignole (19:36) – Milano Centrale (21:35)

• RV 2144 Genova Piazza Principe (20:30) – Torino Porta Nuova (22:30)

• RV 2146 Genova Piazza Principe (21:30) – Torino Porta Nuova (23:35)

Aggiornamento ore 21.45: Alcuni dei treni rimasti bloccati sul tratto ferroviario tra San Quirico e Mignanego sono ripartiti per raggiungere la destinazione d’arrivo.