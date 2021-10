Genova – Saranno le indagini in corso a stabilire le cause dell’incendio divampato ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Bolzaneto che ha causato molta apprensione tra i residenti per il denso fumo nero che si è sviluppato vicino ai binari.

Le fiamme hanno danneggiato alcune bobine elettriche e in principio si è pensato ad un incidente ferroviario.

I residenti della zona hanno chiamato allarmati i centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine e sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso.

In breve le fiamme sono state spente e sono state avviate le prime indagini. Non si esclude il tentativo di furto di rame tra le cause del rogo che ha provocato danni e molta preoccupazione.