Genova – Mattinata di caos per la circolazione stradale e autostradale per lo sciopero dei portuali Psa di Pra’.

L’astensione dei terminaslisti sta provocando una lunga fila di camion in attesa di poter entrare in porto.

Una fila che sta avendo ripercussioni sulla viabilità ordinaria e autostradale con rallentamenti in entrambi i sensi di marcia al casello di Genova Pra’ e code nella zona del terminal.

L’azienda ha spento il sistema di prenotazione che permette di evitare le attese per gli ingressi in porto dei mezzi pesanti, costringendo i camion a mettersi in coda.

I camionisti, esasperati dalle attese, hanno deciso di non entrare bloccando la viabilità e causando una serie di ripercussioni a cascata sulle strade cittadine.

Lo stato di agitazione, iniziato ieri mattina con lo sciopero generale, proseguirà fino al prossimo 15 ottobre ma, è bene sottolinearlo, non è una protesta contro il green pass.

I portuali, infatti, stanno scioperando per chiedere il rinnovo del contratto integrativo, scaduto da cinque anni.