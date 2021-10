Genova – Ben 4 capodogli in caccia di gruppo avvistati al largo del capoluogo ligure. Un avvistamento decisamente straordinario quello registrato nel week end da una motobarca che effettua whale watching nel mar Ligure.

L’equipaggio della “Corsara” è riuscito a localizzare un branco di capodogli composto da almeno 4 individui che stavano cacciando insieme.

Un avvistamento straordinario perchè il capodoglio è in grado di immergersi sino a profondità abissali e di restare in apnea per oltre un’ora.

Di solito, al rumore delle imbarcazioni, i mammiferi marini si immergono e le barche non riescono ad avvistarli.

Più facilmente si riesce a distinguere il “soffio” di qualche esemplare che riemerge dopo la caccia negli abissi perché, a differenza delle balenottere, è rivolto in avanti, con un angolo molto acuto.

Nel resto dei cetacei il soffio è quasi verticale.

L’avvistamento record sembra confermare che il Mar Ligure resta un santuario dei cetacei.

(nella foto il capodoglio bianco avvistato a Loano)