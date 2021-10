Cairo Montenotte – Non vuole scendere dal treno giunto al capolinea e quando il capotreno lo costringe a scendere lo aggredisce derubandolo dello zaino e poi distrugge il tablet usato per lavoro ed infine lo colpisce al volto con uno schiaffo.

Movimentato episodio alla stazione ferroviaria di Cairo Montenotte, in frazione San Giuseppe, dove il treno regionale 11495 ferma come capolinea.

Un cittadino del tunisino di 28 anni che non voleva scendere dal treno ha minacciato ripetutamente il capotreno e il macchinista del convoglio che cercavano di fargli abbandonare il convoglio e quando i dipendenti Trenitalia hanno cercato di insistere, il giovane ha rubato lo zaino al macchinista e lo ha aperto per poi lanciare il telefono cellulare ed il tablet usato per lavoro, a terra e li ha distrutti.

Poi il giovane si è avvicinato al capotreno e lo ha colpito con uno schiaffo ed ha lanciato una pietra che per poco non lo colpiva alla testa.

Quando il personale Trenitalia ha chiesto l’intervento dei carabinieri, l’aggressore si è barricato all’interno del bagno del treno fermo sui binari ed ha opposto resistenza sino all’apertura e all’arresto con l’accusa di rapina impropria e danneggiamento.

Il capotreno, visitato in ospedale per una ferita lacero contusa, ne avrà per una decina di giorni.