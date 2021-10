Genova – E’ entrato in un negozio di via XX settembre con abiti leggeri per poi uscirne poco dopo con due giacche e un paio di scarpe nuove, già indossate, senza però pagarle.

Per questo un 24enne è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale dell’unità territoriale Centro.

L’uomo, con precedenti specifici, è entrato nel negozio H&M con abiti leggeri e senza giacca.

Un abbigliamento che ha insospettito il responsabile della sicurezza del negozio, notando come il ragazzo fosse vestito in maniera leggera rispetto alla stagione.

Poco dopo il vigilante ha notato il 24enne uscire con una giacca addosso, una annodata alla vita e un paio di scarpe nuove ai piedi mentre le sue le aveva sistemate in un sacchetto che teneva in mano.

La guardia ha fermato il ragazzo e ha chiamato la polizia locale che lo ha quindi arrestato.

Il 24enne aveva preso due giacche da uomo e un paio di scarpe per un valore complessivo di poco meno di 100 euro. Per tentare di passare le barriere antitaccheggio ha tentato di asportare i dispositivi con un tagliaunghie.

Per lui è scattato l’arresto per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. Il processo per direttissima ha convalidato l’arresto e il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in commissariato quattro volte alla settimana.